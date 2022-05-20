Тепло, но с осадками. Прогноз погоды в Украине на 20 мая (карта)

Сегодня столбики термометров будут достигать 27 градусов тепла

В Украине будет тепло/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 20 мая, будет теплее, чем вчера. Однако местами прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня дождь прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 23 до 27 градусов тепла. На востоке прогнозируют +17...+19 градусов.

В северных регионах – 19-25 градусов тепла. На юге ожидается 20-27 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 19-21 градус тепла, а в Симферополе будет сухо – +20…+22 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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