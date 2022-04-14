Тепло, но ветренно. Погода в Украине на 14 апреля (карта)

Сегодня в стране осадки прогнозируют лишь в некоторых областях, однако в большинстве — переменная облачность

В Украине будет тепло/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 14 апреля, в Украине преимущественно без осадков. В течение дня прогнозируют теплую погоду. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

В этот день прогнозируют осадки в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 12 до 16 градусов тепла. На востоке прогнозируют +7...+12 градусов.

В северных регионах – 11-14 градусов тепла. На юге ожидается 13-16 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 12-14 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +12...+14 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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