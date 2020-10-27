Теплой погоде радоваться будем недолго: в Украину идет похолодание

В ближайшие пару дней погода будет сухая и довольно теплая

Теплая и местами даже весенняя погода еще побудет до пятницы, после чего придет похолодание и станет больше дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 28-29 октября еще будет теплая, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода.

"А вот с пятницы начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут отовсюду разные дожди – от густой облачности, небольших осадков до умеренных, грустных, осенних. Завтра, 28 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается 13-18 градусов, на юге до +20. Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный. Дождей в среду в Украине не ожидается – антициклон", – написала Диденко.

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В Киеве завтра будет тепло и без дождей, днем ​​до 15 градусов. такая погода будет еще пару дней, а с 30 октября температура воздуха снизится, появятся дожди.

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Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. Ноябрь в Украине ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают.

А еще мы выяснили, какой будет зима в этом году. Метеорологи говорят, что ближе к новогодним праздникам потеплеет.

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