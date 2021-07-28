Теплые дожди зальют почти всю Украину: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украине снова испортится погода. Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Дождливая погода в Украине будет доминировать и завтра. В четверг мокро будет в большинстве областей, но при этом температура воздуха не снизится – ожидается жара больше 30 градусов.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Периодические дожди и грозы в четверг ожидаются практически повсеместно в Украине. Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на западе вечером как раз будет преобладать сухая погода – дождевой фронт сместится.
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 29-34 градусов, в западных областях будет немного свежее воздух, 26-31.
"К концу недели и в начале следующей жаркая погода будет доминировать. Ощутимое снижение температуры воздуха придет к нам во вторник, 3 августа", – добавил Диденко.
Что будет в Киеве
В Киеве будет еще жарко, ожидается в течение дня около +30. Такая жара в столице продлится до начала следующей недели. Дожди с грозой более вероятен завтра вечером.
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