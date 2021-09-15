Теракт в Днепре, цена на газ и 600 млн евро для Украины – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцев сегодня напугал теракт посреди белого дня в Днепре, а также рост цен на газ в Европе

Также дату запуска "Северного потока – 2" и обыски в "Киевавтодор" и "Киевавтодормост" обсуждают целый день / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости среды, 15 сентября.

Еврокомиссия одобрила 600 млн евро для Украины

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 600 миллионов евро. Это второй транш макрофинансовой помощи нашей стране в рамках кредитной программы на 1,2 млрд евро, который мы получим приблизительно в октябре.

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"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме €600 млн. Благодарен ЕС, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту Валдису Домбровскису за положительную оценку воплощаемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", – написал Владимир Зеленский в Twitter.

В РФ предположили, когда запустят "Северный поток – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Несмотря на то что газопровод уже полностью достроен, получение разрешения на запуск может занять около 4 месяцев.

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"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", – сказал Лавров.

Цены на газ в Европе "зашкалили"

Цена газа на европейском рынке бьет исторические рекорды. В среду, 15 сентября, цена голубого топлива подскочила до 950 долларов за тысячу кубометров.

Как известно, стоимость газа напрямую влияет на тарифы на теплоснабжение для населения, которые этой зимой могут существенно вырасти.

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Основная причина рекордных цен на рынке – страны Европы в этом году не успели закачать в подземные хранилища достаточные объемы запасов газа в условиях ограниченных поставок по трубопроводам и дефицита поставок сжиженного газа.

В "Киевавтодор" и "Киевавтодормост" прошли обыски

В корпорации "Киевавтодор", в КП "Киевавтодормост" и в 10 районных КП ДЭУ Киева сегодня прошли обыски. Сотрудники прокуратуры ищут доказательства растраты госбюджета на месте.

"Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины", – пишут в сообщении.

Теракт в Днепре

В Днепре 15 сентября среди улицы взорвалась машина. К сожалению, погибли два человека – пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор доврачебной помощи Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала происшествие как теракт.