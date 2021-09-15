"Трудно понять, почему забирают лучших": ученики и коллеги о погибших в теракте в Днепре

Друзья и коллеги рассказали, какими были погибшие Дарья Гречищева и Алексей Кавлак

Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли утром при взрыве автомобиля / Коллаж "Сегодня"

Погибшая 15 сентября в Днепре в результате взрыва машины пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева была волонтером Красного Креста, а инструктор доврачебной помощи Алексей Кавлак обучал военных и полицейских оказанию первой медицинской помощи.

Сайт "Сегодня" собрал рассказы друзей и коллег погибших.

Реклама

Дарья – душа пресс-службы

Дарье Гречищевой было всего 35 лет. Она окончила Национальный горный университет, Национальный университет гражданской защиты Украины. Работала начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Дарья продвигала идею, что в спасательных службах есть место для женщин / Фото из соцсетей

Реклама

"Многие не знают, но я работала геофизиком, логистом, менеджером, и всю эту работу я делала по-максимуму. Сейчас — я спасатель. Имею уже третий диплом магистра, закончив специальность "управление пожарной безопасностью" Национального университета гражданской защиты Украины и как неудивительно, мой предыдущий опыт только помогает в сегодняшней работе", — написала Дарья в соцсетях весной этого года.

"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел – одним из самых передовых, наиболее профессиональное, мощное среди всех региональных пресс-служб ГСЧС. Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно вступала сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом", – написали коллеги на фейсбук-странице ГСНС.

Коллеги говорят, что Дарья Гречищева полностью отдавалась своей работе, которую любила / Фото из соцсетей

Реклама

Дарья была волонтером Красного Креста и всегда старалась помочь тем, кто нуждался в реальной помощи. "Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", – вспоминают коллеги.

Алексей зажигал других

Алексей Кавлак был основателем и руководителем организации Aid Brothers, которая создавалась с целью научить людей оказывать первую помощь и спасать жизни до прибытия медиков.

Алексей Кавлак несколько лет занимался подготовкой патрульной полиции / Фото из соцсетей

"Очень печальная новость! Алексей был человеком, профессионализм, человечность, ответственность и отдача делу которого поражала. Проводил незабываемые и невероятно интересные тренинги, делая существенный вклад в безопасность окружающих. После обучения у него, со мной всегда одноразовые перчатки и клапан для искусственного дыхания", – написала на странице в соцсетях Aid Brothers бывшая ученица Алексея Аня Шаповал.

Также Алексей Кавлак несколько лет занимался медицинской подготовкой патрульной полиции Днепра.

"Трудно понять, почему забирают лучших ... Проходила тренинг у Алексея – бесценные знания и впечатления от личного знакомства на всю жизнь. Такие люди делают свое дело на все 100 и зажигают других, по-настоящему... Невероятно жалко", – написала Татьяна Гурлова.

Теракт