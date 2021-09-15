"Трудно понять, почему забирают лучших": ученики и коллеги о погибших в теракте в Днепре

Погибшая 15 сентября в Днепре в результате взрыва машины пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева была волонтером Красного Креста, а инструктор доврачебной помощи Алексей Кавлак обучал военных и полицейских оказанию первой медицинской помощи.
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Дарья – душа пресс-службы
Дарье Гречищевой было всего 35 лет. Она окончила Национальный горный университет, Национальный университет гражданской защиты Украины. Работала начальницей отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"Многие не знают, но я работала геофизиком, логистом, менеджером, и всю эту работу я делала по-максимуму. Сейчас — я спасатель. Имею уже третий диплом магистра, закончив специальность "управление пожарной безопасностью" Национального университета гражданской защиты Украины и как неудивительно, мой предыдущий опыт только помогает в сегодняшней работе", — написала Дарья в соцсетях весной этого года.
"Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел – одним из самых передовых, наиболее профессиональное, мощное среди всех региональных пресс-служб ГСЧС. Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно вступала сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом", – написали коллеги на фейсбук-странице ГСНС.
Дарья была волонтером Красного Креста и всегда старалась помочь тем, кто нуждался в реальной помощи. "Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой", – вспоминают коллеги.
Алексей зажигал других
Алексей Кавлак был основателем и руководителем организации Aid Brothers, которая создавалась с целью научить людей оказывать первую помощь и спасать жизни до прибытия медиков.
"Очень печальная новость! Алексей был человеком, профессионализм, человечность, ответственность и отдача делу которого поражала. Проводил незабываемые и невероятно интересные тренинги, делая существенный вклад в безопасность окружающих. После обучения у него, со мной всегда одноразовые перчатки и клапан для искусственного дыхания", – написала на странице в соцсетях Aid Brothers бывшая ученица Алексея Аня Шаповал.
Также Алексей Кавлак несколько лет занимался медицинской подготовкой патрульной полиции Днепра.
"Трудно понять, почему забирают лучших ... Проходила тренинг у Алексея – бесценные знания и впечатления от личного знакомства на всю жизнь. Такие люди делают свое дело на все 100 и зажигают других, по-настоящему... Невероятно жалко", – написала Татьяна Гурлова.
Теракт
- Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого.
- Два человека, которые были в машине, погибли.
- Авто вспыхнуло, пожар был потушен.
- В полиции говорят, что это был теракт. На месте работают правоохранители.