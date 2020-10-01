Тернополь остался "красным", а Киев – "желтым": зоны карантина в Украине обновили

Тернополь остается единственным областным центром в "красном списке" карантинных зон в связи с распространением коронавирусной инфекции, куда он вернулся на прошлой неделе.

Реклама

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов после внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 1 октября.

Кроме Тернополя, единственным городом в "красной зоне" оказался Канев в Черкасской области, который на прошлой неделе был еще "оранжевым".

Читайте также: Карантин в Украине готова ослабить только одна область

В "оранжевой зоне" с прошлой недели остаются такие областные центры: Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков, Черновцы, а также сюда попали Хмельницкий, Винница, Луцк, Днепр, Львов, Николаев и Полтава. Также в этой зоне многие крупные города – Мелитополь, Ирпень, Фастов, Дубно, Камянец-Подольский, Володимир-Волинський, Нежин и Смела.

В тренде Октябрь в Украине начнется с гроз и дождей: прогноз погоды и карта

Реклама

Киев остался в "желтой зоне", где также находятся Винница, Житомир, Запорожье, Одесса, Ровно, Херсон, Черкассы и Чернигов.

Новые правила вступают в силу со следующей недели (с 5 октября) и устанавливаются на 14 дней.

Напомним, что по состоянию на 1 октября в Украине обнаружили 213 028 случаев COVID-19, из которых 4193 оказались смертельными. В то же время, 94 443 человек уже выздоровели.

Также новости "Сегодня" ознакомились с прогнозами Центра общественного здоровья, Национальной академии наук и Киевской школы экономики касательно эпидемии и узнали, к чему стоит готовиться украинцам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама