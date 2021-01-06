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Тернополь отказался вводить "зимний" локдаун

6 января, 17:58

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

По словам мэра, в городе уменьшается количество COVID-больных

Власти Тернополя приняли решение не вводить усиленный карантин, который стартует с 8 января по всей Украине.

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Об этом заявил мэр города Сергей Надал в интервью местному телеканалу "Т1 Новости".

По его словам, в последние дни в городе уменьшается количество COVID-больных, а среди детей и работников образования практически не фиксируются случаи заражения.

"Поэтому сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше... Соответствующее решение уже подписано", – заявил градоначальник.

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Надал рассказал, что с 11 января дети пойдут в школу – младшие классы полноценно, а старшие – по смешанной системе. Также власти рекомендуют предпринимателям "не прекращать свою деятельность, а осуществлять ее так, как и раньше".

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Ранее сайт "Сегодня" напомнил украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты с 8 января, и что все-таки будет работать.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что в Украине могут отменить локдаун. Он объяснил это тем, что систему здравоохранения необходимо разгрузить от коронавируса перед началом сезона гриппа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Тернополь карантин коронавирус локдаун
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