Территориальная оборона в Украине: из кого будут формировать подразделения и кому откажут

Строго запрещено принимать в подразделения терробороны ранее судимых людей

Военные будут служить рядом с домом и защищать малую Родину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Основу добровольческих формирований территориальных общин составят граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Этот вопрос регулирует статья 9 Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

Граждан Украины, которые не проходили службу в ВС Украины, военных формированиях и правоохранительных органах, среди других будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они входят в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.

Что нужно для зачисления к формированию терробороны

Следует пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

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Кому откажут в службе

В состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислен человек, который был ранее приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Преимущества службы в терробороне

Военные будут служить рядом с домом и, по существу, будут защищать свою малую Родину.

В особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности.

Все военнослужащие будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.

Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и для физических человек-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

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