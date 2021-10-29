Террористический акт. СБУ взялась за обстрел Трехизбенки на Донбассе

Боевики ударили по жилым домам, кроме того попали в линию электропередач

СБУ расследует обстрел Трехизбенки на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины квалифицировала обстрел Трехизбенки как террористический акт. Боевики ударили по селу 27 октября.

Об этом сообщает прес-сцентр ООС .

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Боевики обстреляли населенный пункт из запрещенных Минским договоренностями крупнокалиберных пушек.

Следственная группа СБУ в данный момент документирует обстоятельства преступления и нанесенный вражеским обстрелом ущерб. Также опрашивают потерпевших, свидетелей и очевидцев.

Обстрелы

Пострадали пять жилых домов – разбитые окна, поврежденные кровли, стены. В результате прямого попадания снаряда разрушен гараж.

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Кроме того, боевики попали в линию электропередачи, в результате чего обесточенные улицы без света остались 235 жилых домов.

Также обстрелы вызвали пожар, в результате которого выгорело полтора гектара сухой растительности.

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Боевики обстреляли гражданских. Фото: СБУ

СБУ постоянно фиксирует нарушения

С начала 2021 года в Луганской области по фактам обстрелов территории Украины, совершенных российско-террористическими войсками, СБУ открыла уже более 70 уголовных производств, в рамках которых тщательно документируются преступления агрессора.

Не первый обстрел гражданских

За последние два месяца боевики во второй раз выпустили снаряды по селу Трехизбенка.

Кроме того, утром 26 октября обстреляли из минометов поселок Гранитное Волновахского района. Они повредили шесть жилых домов. Пострадавших среди гражданского населения не было.

В прокуратуре Донецкой области начали расследование и открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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