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  1. Последние новости Украины

Террористку нужно выгнать: Украина в ТКГ выдвинула условие

5 апреля, 17:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия привлекла к переговорам о Донбассе женщину, которую в Украине приговорили за терроризм

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет участвовать в заседаниях, пока не исключат из переговорного процесса так называемого эксперта Майю Пирогову.

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К переговорному процессу Пирогову привлекла Россия. А вот в Украине еще три года назад ее приговорили к десяти годам тюрьмы по обвинению в создании террористической группы. На недавнем заседании политической подгруппы террористка своим присутствием сорвала переговоры.

Отметим, что в апреле представители ТКГ должны обсудить пасхальное перемирие.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в минских переговорах снова было не все гладко. На этот раз шокировал модератор встречи от ОБСЕ: он наделил представителей боевиков статусом участников переговоров. В украинской делегации рассказали, чего Россия добивается.

Видео: Сегодня

Тем временем на последнем заседании ТКГ 31 марта Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе с 1 апреля. Мирные инициативы Украины поддержали лишь представители ОБСЕ.

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переговоры Донбасс ТКГ

Источник: Сегодня

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