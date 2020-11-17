Кто на что учился. Какое образование у известных политиков и спортсменов – тест

17 ноября в Украине празднуют День студента. Попробуйте угадать, на кого и где учились известные сегодня украинские политики и спортсмены.
Один из этих политиков не учился в педуниверситете. Интересно, кто?
Хорошо, мы узнали, что в педуниверситете, помимо прочего, учат и на чемпионов. :-) А кто из этих спортсменов НЕ ЗАКАНЧИВАЛ педуниверситет?
Виктор Цыганков, как и братья Кличко, окончил Переяслав-Хмельницкий педуниверситет им. Сковороды. Василий Ломаченко – Южноукраинский педуниверситет им. Ушинского. А вот Александр Усик – выпускник Львовского госуниверситета физкультуры. Впрочем, там тоже готовят учителей физвоспитания.
Как известно, президент Владимир Зеленский закончил Криворожский экономический институт по специальности "Правоведение". Этот же институт закончил еще один известный политик. Это:
Министр здравоохранения Максим Степанов в разные годы работал в НАК "Нафтогаз", в налоговой, занимался полиграфией на госпредприятии. Ой! А у него вообще есть медобразование?
Есть. Первое образование он получил в Донецком медицинском университете имени М. Горького. Второе – международная экономика – в Киевском экономическом университете.
После окончания школы один из президентов Украины никак не связывал свое будущее с бухгалтерией. Это:
Правильный ответ – Леонид Кучма. Второй президент пошел учиться на инженера-механика ракетной техники. Леонид Кравчук имеет диплом техникума по специальности "Бухучет". Виктор Ющенко закончил институт по специальности "Бухучет в сельском хозяйстве".
Несколько необычную для политика профессию имеет:
Андрей Ермак – юрист-международник, Дмитрий Разумков – экономист-международник (оба закончили Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко. ) А вот Александр Корниенко – магистр химической технологии и инженерии (его альма-матер – "Киевская политехника")
За всю историю Украины кресло генпрокурора лишь единожды занимал человек, не имеющий профильного образования. Это:
И Олег Махницкий, и Виктор Чумак имеют юридическое образование. А вот чтобы назначить на эту должность инженера электротехники Юрия Луценко, Верховной Раде даже пришлось менять законодательство.
Один из этих политиков учился на военного. Угадаете, кто?
Все трое носили в свое время военную форму. Александр Фельдман и Руслан Кошулинский – во время срочной службы. А училась на офицера только Ирина Верещук (закончила Военный институт при "Львовской политехнике")
У министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко – несколько высших образований. Но лишь одно из них отвечает "профилю" министерства. Какое?
Игорь Петрашко имеет диплом МВА, юридическое образование, а также диплом инженера-экономиста ("Львовская политехника").
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Виталий Кличко закончил в 1995-м Переяслав-Хмельницкий пединститут им.Сковороды, где учился на преподавателя физкультуры. Алексей Кучер получил образование учителя физкультуры в Харьковском педуниверситете им. Сковороды. А вот нынешний министр образования, профессор Сергей Шкарлет, закончил Киевский политех (по специальности инженер-математик) и Черниговский технологический институт (по специальности экономист).