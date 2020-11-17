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Кто на что учился. Какое образование у известных политиков и спортсменов – тест

17 ноября, 18:34

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Все не так просто, как кажется с первого взгляда, но попробуйте угадать

17 ноября в Украине празднуют День студента. Попробуйте угадать, на кого и где учились известные сегодня украинские политики и спортсмены.

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Угадай студента. На кого учились известные политики и спортсмены?

Поехали!
1/9

Один из этих политиков не учился в педуниверситете. Интересно, кто?

Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины.
45 %
Виталий Кличко, мэр Киева.
38 %
Алексей Кучер, глава Харьковской облгосадминистрации.
17 %

Виталий Кличко закончил в 1995-м Переяслав-Хмельницкий пединститут им.Сковороды, где учился на преподавателя физкультуры. Алексей Кучер получил образование учителя физкультуры в Харьковском педуниверситете им. Сковороды. А вот нынешний министр образования, профессор Сергей Шкарлет, закончил Киевский политех (по специальности инженер-математик) и Черниговский технологический институт (по специальности экономист).

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Хорошо, мы узнали, что в педуниверситете, помимо прочего, учат и на чемпионов. :-) А кто из этих спортсменов НЕ ЗАКАНЧИВАЛ педуниверситет?

Владимир Кличко
16 %
Александр Усик
36 %
Василий Ломаченко
18 %
Виктор Цыганков
31 %

Виктор Цыганков, как и братья Кличко, окончил Переяслав-Хмельницкий педуниверситет им. Сковороды. Василий Ломаченко – Южноукраинский педуниверситет им. Ушинского. А вот Александр Усик – выпускник Львовского госуниверситета физкультуры. Впрочем, там тоже готовят учителей физвоспитания.

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Как известно, президент Владимир Зеленский закончил Криворожский экономический институт по специальности "Правоведение". Этот же институт закончил еще один известный политик. Это:

Сергей Шефир, первый помощник президента
42 %
Александр Попов, экс-глава КГГА
14 %
Юрий Корявченков, народный депутат Украины ("Слуга народа")
44 %
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Министр здравоохранения Максим Степанов в разные годы работал в НАК "Нафтогаз", в налоговой, занимался полиграфией на госпредприятии. Ой! А у него вообще есть медобразование?

Думаю, есть
50 %
Наверное, нет
50 %

Есть. Первое образование он получил в Донецком медицинском университете имени М. Горького. Второе – международная экономика – в Киевском экономическом университете.

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После окончания школы один из президентов Украины никак не связывал свое будущее с бухгалтерией. Это:

Леонид Кравчук
22 %
Леонид Кучма
33 %
Виктор Ющенко
44 %
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Правильный ответ – Леонид Кучма. Второй президент пошел учиться на инженера-механика ракетной техники. Леонид Кравчук имеет диплом техникума по специальности "Бухучет". Виктор Ющенко закончил институт по специальности "Бухучет в сельском хозяйстве".

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Несколько необычную для политика профессию имеет:

Андрей Ермак, глава АПУ
32 %
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады
29 %
Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа"
39 %

Андрей Ермак – юрист-международник, Дмитрий Разумков – экономист-международник (оба закончили Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко. ) А вот Александр Корниенко – магистр химической технологии и инженерии (его альма-матер – "Киевская политехника")

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За всю историю Украины кресло генпрокурора лишь единожды занимал человек, не имеющий профильного образования. Это:

Олег Махницкий (и.о. генпрокурора с февраля и июнь 2014 года)
8 %
Юрий Луценко (генпрокурор в 2016-2019 годах)
87 %
Виктор Чумак (и.о. генпрокурора в марте 2020 года)
5 %

И Олег Махницкий, и Виктор Чумак имеют юридическое образование. А вот чтобы назначить на эту должность инженера электротехники Юрия Луценко, Верховной Раде даже пришлось менять законодательство.

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Один из этих политиков учился на военного. Угадаете, кто?

Ирина Верещук (народный депутат, фракция "Слуга народа", экс-кандидат в мэры Киева)
42 %
Александр Фельдман (народный депутат пяти созывов, экс-кандидат в мэры Харькова)
17 %
Руслан Кошулинский ("Свобода", экс-замглавы ВР, экс-кандидат в мэры Львова)
41 %

Все трое носили в свое время военную форму. Александр Фельдман и Руслан Кошулинский – во время срочной службы. А училась на офицера только Ирина Верещук (закончила Военный институт при "Львовской политехнике")

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У министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко – несколько высших образований. Но лишь одно из них отвечает "профилю" министерства. Какое?

Он – экономист
23 %
Он учился в сфере торговой деятельности
19 %
Он имеет диплом агронома
58 %

Игорь Петрашко имеет диплом МВА, юридическое образование, а также диплом инженера-экономиста ("Львовская политехника").

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Источник: Сегодня

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