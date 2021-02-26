Узнай Крым по фото. Ностальгический тест

Проверьте себя, не забыли ли вы за семь лет Крым

Пока еще Крым под контролем РФ. Но в наших сердцах Ялта, Симферополь, Керчь, Евпатория, Алушта, Бахчисарай, Феодосия – это Украина.

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26 февраля Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации.

Предлагаем вспомнить полуостров вместе с нами. Проходите тест и слушайте новый подкаст "Сегодня", посвященный Крыму.

Напомним, в Украине абитуриентам из Крыма и Донбасса открывают подготовительные курсы для поступления в вузы. Обещают платить стипендию и предоставить место в общежитии.

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