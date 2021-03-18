Тихое восстание против карантина. В Тернополе массово отменяют штрафы в судах

Судьи в решениях чаще всего ссылаются на конституционные права

В Тернополе предприниматели массово через суд отменяют штрафы, которые им выписывает полиция за нарушение карантинных ограничений. Чем мотивируют свои решения суды, рассказал корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

Реклама

Читайте также: Жесткий карантин. Какие ограничения будут действовать в метро Киева

Только за последние выходные полицейскими Тернопольской области составлено 34 протокола о несоблюдении карантинных требований. Но часть из них в ближайшее время будет отменена в судах. По крайней мере, в этом уверены местные предприниматели, ведь имеют пример судебных побед.

Владелец сети ресторанов Тарас Ковальчук от начала пандемии заплатил только один штраф с выписанной кипы. До того, как нанял адвоката в штат, бизнесмен отдал 34 тысячи гривен. Поэтому имея юриста – существенно сэкономил.

"В судах мы отменили более 50 протоколов за период карантина", – делится ресторатор.

Чтобы не закрывать заведения во время жесткого карантина, Тарас Ковальчук начал регистрировать религиозную организацию. превратил ресторацию на трапезную, бильярд-клуб переименовал в храм "братства Лысых", а хостел в монастырь. Суд, отменяет штрафы, в аргументационной части приговора ссылается на конституционные права и решения Конституционного суда – каждый имеет право на предпринимательскую деятельность и каждый имеет право на труд.

Реклама

Именно то, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, и становится главным аргументом оштрафованных предпринимателей. В суде же новости "Сегодня" заверили, что каждое дело о нарушении карантина рассматривают индивидуально.

"Практика суда есть, есть решения и о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа в 34 тысячи гривен и есть решения, в которых суд констатировал отсутствие состава административного правонарушения в действиях лица. Но все же большинство штрафов в тернопольских судах отменяют", – объясняет судья-спикер Тернопольского горрайонного суда Анна Мостецкая.

Если же штрафы все же накладывают, предприниматели пытаются отменить их в апелляционном суде. На фоне этого в Тернополе стала весьма популярной профессия адвоката – бизнесмены теперь массово нанимают их на постоянную работу.

Видео: Сегодня

Напомним, в Ивано-Франковске городской суд признал виновным в нарушении правил карантина местный стриптиз-бар и оштрафовал его администратора на 34 тыс. гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама