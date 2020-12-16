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Россия проигнорировала заседание ТКГ: обсуждали открытие КПВВ "Счастье"

16 декабря, 23:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Кравчук потребовал от России взять на себя политическую ответственность

В среду, 16 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук потребовал от России взять на себя политическую ответственность и выполнять достигнутые "Нормандской четверкой" соглашения в Париже.

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Как сообщает пресс-служба ТКГ, на заседание не явился представитель президента РФ Борис Грызлов.

"В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций. К сожалению, мы не увидели представителя президента РФ господина Грызлова", – заявил Леонид Кравчук.

Отмечается, что через пять дней у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со стороны боевиков контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое" в Луганской области.

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Украинская сторона продолжает настаивать также на освобождении удерживаемых лиц и обеспечении свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

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Ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ обратился к России с призывом вывести войска из Украины.

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Кравчук грызлов ТКГ
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