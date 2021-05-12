ТМ "Rollton" дарит четыре автомобиля к своему 10-летию в Украине

Два шага к авто – как принять участие в акции "Rollton! 10 лет ради вкуса!"

Известный миллионам украинцев бренд продуктов питания празднует свое 10-летие в Украине. К юбилею основания ТМ "Rollton" в Украине международная компания "Маревен Фуд Европа" запустила акцию "Rollton! 10 лет ради вкуса!" с ценными призами.

В компании отмечают, что в условиях новой реальности чрезвычайно актуальным стал вопрос иметь свое транспортное средство. Итак главными подарками для своих потребителей бренд выбрал именно то, что действительно необходимо, – аж 4 замечательных авто. Кроме автомобилей ТМ "Rollton" ежедневно дарит смартфоны и пополнения мобильного счета.

Как принять участие в акции

Стать участником акции "Rollton! 10 лет ради вкуса!" просто – для этого достаточно сделать два шага – купить акционную продукцию ТМ "Rollton" до 30 июня 2021 включительно (именно до этой даты продолжается акция) и зарегистрировать акционный код, находящийся внутри упаковки, в любой день и любое время на сайте www.rollton.promo или в чат-боте Viber либо Telegram.

Чем больше кодов зарегистрировал участник, тем больше у него шансов получить главный приз.

Спешите – осталось два авто

Первые два автомобиля от ТМ "Rollton" уже разыграли.

В начале апреля во время онлайн-трансляции на странице бренда в Facebook с помощью беспристрастного random.org определили первого победителя главного приза. Владелицей новенького авто стала Екатерина из города Васильков Киевской области. В течение месяца Екатерина покупала акционную продукцию ТМ "Rollton", собирала коды, обменивала на балы и боролась за главный приз.

"У меня очень приятные и неожиданные впечатления. В течение месяца я приобрела около 50 упаковок продукции Rollton. Теперь будем путешествовать!" – рассказала победительница на вручении подарка.

В начале мая в прямом эфире бренд определил второго победителя главного приза акции. Им стала 21-летняя Наталья из Житомирской области.

Еще два автомобиля ждут своих владельцев. ТМ "Rollton" обещает для участников акции также провести розыгрыш в прямом эфире на своей странице Facebook.

Сначала история

Продукцию всем известной торговой марки "Rollton" международная компания "Маревен Фуд Европа" выпускает в Украине с 2011 года. Инвестировав в украинскую экономику, 10 лет назад компания построила и запустила в городе Белая Церковь Киевской области завод по производству лапши, специй и картофельного пюре. Сегодня в перечень продукции ТМ "Rollton" входят вермишель и лапша быстрого приготовления, приправы, картофельное пюре, макароны и супы.

Белоцерковский завод обеспечивает не только потребности украинского рынка, но и более чем 30 стран Европы, Ближнего Востока и Африки. И сейчас, в сложный для экономики период, ТМ "Rollton" расширяет ассортимент и проводит акции для потребителей.