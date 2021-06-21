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Точно не газ. Спасатели назвали причину взрыва в многоэтажке

21 июня 2021 22:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Чрезвычайники заявили, что, по свидетельствам очевидцев, взрыв был чрезвычайно мощным

Взрыв в пятиэтажке в селе Белогородка (Киевская область) произошел не из-за утечки газа, спасатели подозревают неустановленное взрывное устройство.

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Об этом заявил замначальника ГУ ГСЧС в Киевской области Сергея Майстренко, передает "Суспільне".

Чрезвычайники не исключают, что взорвалась граната.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - заявил Майстренко.

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В то же время, как сообщает РБК-Украина, в областном управлении ГСЧС отказались прокомментировать это заявление. Там отметили, что причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.

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