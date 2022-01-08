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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Токаев заявил о плане "убить всех", а Украине приготовили военную помощь от США – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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8 января, 07:00
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Президент Казахстана объяснил, как поступит с вооруженными протестующими, а СМИ узнали, как Вашингтон собирается сдерживать Москву
В Казахстане 2 января начались акции протеста, а военную помощь должны утвердить в Конгрессе США. Коллаж "Сегодня"
В Казахстане 2 января начались акции протеста, а военную помощь должны утвердить в Конгрессе США. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Переговоров не будет: Токаев заявил о плане "убить всех"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием. Об этом он сообщил в своем Twitter на английском языке.

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В Казахстане 2 января начались акции протеста. Коллаж "Сегодня"
В Казахстане 2 января начались акции протеста. Коллаж "Сегодня"

Дело Кернеса будут расследовать еще год

В Харькове суд на год продлил срок расследования возможного подлога представления об избрании Игоря Терехова секретарем городского совета, которое якобы подписал тогдашний мэр Геннадий Кернес.

Через год расследования правоохранители допросили свидетелей. Коллаж "Сегодня"
Через год расследования правоохранители допросили свидетелей. Коллаж "Сегодня"

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В Тихом океане "проснулся Волк"

7 января на самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк. Это уже второе извержение Волка за последние семь лет. Вулкан Волк находится примерно в 100 километрах от ближайшего населенного пункта.

В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году. Коллаж "Сегодня"
В последний раз этот вулкан извергался в 2015 году. Коллаж "Сегодня"

Украине приготовили военную помощь от США – какие условия

Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. По информации источника, на такой шаг Белый дом пойдет в случае, если Россия продолжит демонстрировать агрессию по отношению к Украине на ожидаемый отказ от подписания кремлевского соглашения о нерасширении НАТО на восток.

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Военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"
Военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"

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