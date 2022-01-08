Токаев заявил о плане "убить всех", а Украине приготовили военную помощь от США – главные новости за ночь

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Переговоров не будет: Токаев заявил о плане "убить всех"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с демонстрантами с оружием. Об этом он сообщил в своем Twitter на английском языке.
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Дело Кернеса будут расследовать еще год
В Харькове суд на год продлил срок расследования возможного подлога представления об избрании Игоря Терехова секретарем городского совета, которое якобы подписал тогдашний мэр Геннадий Кернес.
В Тихом океане "проснулся Волк"
7 января на самом большом острове Галапагосских островов Исабела началось извержение вулкана Волк. Это уже второе извержение Волка за последние семь лет. Вулкан Волк находится примерно в 100 километрах от ближайшего населенного пункта.
Украине приготовили военную помощь от США – какие условия
Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. По информации источника, на такой шаг Белый дом пойдет в случае, если Россия продолжит демонстрировать агрессию по отношению к Украине на ожидаемый отказ от подписания кремлевского соглашения о нерасширении НАТО на восток.