Толчки и грохот: что говорят очевидцы о землетрясении на Тернопольщине (видео)

Мощные и разрушительные землетрясения в Украине – редкость, говорят геологи

Очевидцы рассказали о землетрясении в Западной Украине. Коллаж "Сегодня".

Ходили ходуном окна и пол, а земля просто уходила из-под ног. Этой ночью Западную Украину ощутимо всколыхнуло. Землетрясение зафиксировали на Тернопольщине неподалеку Черткова, но почувствовали его и на Прикарпатье и Хмельницкой области, говорится в сюжете "Сегодня".

Интенсивность землетрясения

Толчки магнитудой 4 и 3 балла в стране фиксировали давно, поэтому все изрядно перепугались. Толчок и громкий грохот. В шесть утра Петра разбудил жуткий и странный звук с улицы.

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"Два толчка, и звук какой-то такой что хлоп-хлоп. Так как будто камни бились. Что аж проснулся", – рассказал местный житель Петр.

Звенели окна, ерзала кровать и трясся пол и в соседнем селе. Госпожа Александра говорит, что через грохот перепугалась вся семья.

"Я не могу сказать толчок, это был такой сильный звук, гуп. Реально казалось, что в твой дом что-то въехало или взорвался топливный котел", – рассказывает женщина.

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Отголоски землетрясения было ощутимо и в соседней Ивано-Франковской области, в 100 километрах от эпицентра событий.

"Не могу описать. Спал, услышал, что кровать тряхнуло. Там у соседа есть трактор, я думал, что он трактор запустил. Или ветер такой сильный", – рассказал житель села Луки Игорь.

Как рассказывает сейсмолог Александр Кендзер, каждое землетрясение говорит о том, что нам нельзя расслабляться. Последнее ощутимое землетрясение зафиксировали в Черновцах 5 лет назад. Произошло оно на самом деле в Румынии, в так называемой сейсмически активной "зоне Вранча", а мы тогда испытали эхо магнитудой до 5-ти баллов. Как и теперь там ходили ходуном окна, звенела посуда и качались люстры.

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"Разрушил фактически все южное побережье Крыма, это был землетрясения, которое принесло очень много вреда, которое разрушило целые деревни. Само землетрясение было в море, но чувствовалось довольно сильно", – подчеркнул Кендзер.

И все же мощные и разрушительные землетрясения в Украине – редкость, говорят геологи. Землетрясение на Тернопольщине вреда не нанес. А вот местных – сильно напугал. До сих пор в соцсетях они делятся впечатлениями от пережитого.

Насколько ощутимо такое землетрясение?

По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.

На территории Тернопольской области зарегистрировано землетрясения 23 апреля 2020 и 28 мая 2019 годов с магнитудами 2,0.