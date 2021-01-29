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Только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19: Степанов объяснил причину

29 января, 23:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр пообещал, что украинцы будут вакцинироваться безопасной вакциной

Самая большая проблема, которая на сегодняшний день существует, это количество людей, которые готовы к бесплатной вакцинации от коронавируса.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, только 39% общего населения Украины заявили о готовности вакцинироваться.

"38% медицинских работников, работающих в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, экстренная медицинская помощь, включая водителей, мобильные бригады, которые вакцинируются и входят в первый этап", – отметил Степанов.

Министр пояснил, что такие низкие цифры связаны с тем, что вопрос вакцинации все комментируют.

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"Я доктор по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", – сказал Степанов.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко назвал дату начала вакцинации от COVID-19.

Также мы писали, что Украина по программе COVAX сможет бесплатно получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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коронавирус пандемия Максим Степанов
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