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Только 60% ПЦР-тестов на COVID-19 показывают правильный результат – Рубан

22 октября, 12:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

Минздрав начал использовать другие методы диагностики

Только 60% ПЦР-тестов на коронавирус показывают правильный результат. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

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Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК".

По его словам, сейчас Минздрав рекомендует выявлять коронавирус путем клинико-лабораторного и рентгенологического исследований.

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"В 40% (при ПЦР-тестировании – Ред.) действительно у носителя заболевания (COVID-19 – Ред.) не обнаруживается", – отметил Рубан.

Как сообщалось ранее, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости только в декабре-январе. А тем временем главный иммунолог Украины Ольга Голубовская рассказала, что коронавирусная инфекция развивается в три этапа.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус рубан COVID-19 ПЦР-тесты
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