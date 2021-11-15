Только две "желтых". В Украине обновили карантинные зоны – список

Раньше Закарпатская область была отнесена к желтой зоне карантина, однако сегодня она приобрела "оранжевый" цвет по эпидпоказателям

Обновлены карантинные зоны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве опубликовали новый список карантинных зон. Киев и 17 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина. В оранжевой – 5 регионов, и два все еще находятся в желтой.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Какие области в желтой зоне

Кировоградская область;

Тернопольская область.

Какие области в оранжевой зоне

Винницкая область;

Закарпатская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

Какие области в красной зоне

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2 798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219. За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 228 441 человек

поправилось – 2 642 459,

летальных исходов – 77 147,

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

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