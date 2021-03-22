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Только не AstraZeneca: почему старики не хотят вакцинироваться от COVID

22 марта, 23:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Большинство опрошенных боятся "побочки"

В Украине начинается вакцинация пожилых украинцев – тех, кому за 80 лет. В то же время, согласно последним социологическим исследованиям, только менее половины из них готовы привиться от коронавируса.

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Новости "Сегодня" провели собственный опрос, чтобы выяснить, почему пожилые люди не хотят иммунизироваться?

Видео: Сегодня

"Не хочу. Потому что быстрее дуба врежешь. Я уже старая, мне уже не надо", – говорит пожилая женщина.

Другая не готова к вакцинации вакцинами, закупленными Украины.

"Этим астразенеком нет. Она еще не испытана так как нужно", – говорит собеседница.

Есть, конечно, и те, кто не против, но только "хорошей вакциной".

"Обязательно буду, но смотря какую. Заболеть боюсь, но я хочу сделать хорошую вакцину", – отметила одна из опрошенных.

"Я тоже боюсь, если честно. Но если надо будет, конечно будем", – добавляет другая.

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В то же время опрошенные старики в основном осведомлены, как записаться на вакцинацию.

Напомним, с 29-30 марта планируют начать вакцинацию людей старше 80 лет, предварительно записавшихся в лист ожидания в приложении "ДіЯ" или через контакт-центр Минздрава, или с помощью семейных врачей.

Мы также писали, что темпы вакцинации в Украине оставляют желать лучшего – за прошлые сутки всего 2715 человек получили прививку.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация коронавирус старики пожилые люди AstraZeneca
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