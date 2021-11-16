Только по рецепту! Лекарства в Украине будут продавать по-новому

Нововведения вступят в силу уже весной 2022 года. Минздрав для этого утвердил соответствующий приказ

В Украине изменятся правила продажи антибиотиков в аптеках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Врачи бьют в набат из-за неконтролируемого употребления антибиотиков в Украине во время пандемии коронавируса. Поэтому уже весной правила продажи этого лекарства в аптеках должны измениться.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

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Почему необходимо воздержаться от антибиотиков

На самом деле большинство инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта не нуждаются в лечении антибиотиками. Обычно эти вирусные инфекции проходят самостоятельно или нуждаются в симптоматическом лечении.

Следует помнить, что антибиотики не действуют на вирусы и могут навредить.

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"Неконтролируемый прием антибиотиков снижает их эффективность во всем мире. Бактерии приобретают способность противостоять антибиотикам и могут "делиться" этой способностью с другими бактериями. Это приводит к неудачному лечению, увеличению затрат на лечение, осложнениям и смерти", – объясняют медики.

А в будущем антибиотики могут оказаться совсем не действенными и придется искать другие пути лечения опасных болезней.

Можно ли будет купить антибиотики

Новый приказ Минздрава № 1971 обязывает врачей с 1 апреля 2022 года выписывать только электронные рецепты на лекарственные средства, согласно инструкции подлежащие отпуску по рецепту.

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"Поэтому каждое назначение вашего семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым, а вредной практике самолечения будет положен конец" , – надеются в Минздраве.

Советы по применению антибиотиков

не занимайтесь самолечением, по первым признакам болезни обратитесь к вашему семейному врачу или педиатру;

применяйте антибиотики только после назначения врачом;

для получения лекарственного средства в аптеке используйте рецепт;

следуйте инструкциям вашего врача и не прекращайте лечение раньше времени, после первого улучшения;

не делитесь с друзьями и родственниками вашими антибиотиками как "универсальными";

не используйте старые антибиотики, оставшиеся после предварительного лечения,

в случае появления побочного действия лекарственного средства обязательно сообщите об этом врачу;

частое мытье рук и вакцинация помогут предотвратить многие инфекции.

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