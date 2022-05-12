Только победа украинской армии заставит Путина сесть за стол переговоров – Арсений Яценюк

У Путина было много возможностей для дипломатического решения, но он сам загнал себя в тупик, говорит глава КБФ

Арсений Яценюк рассказал, что заставит Путина сесть за стол переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Победа Украины на поле боя и освобождение оккупированных территорий – это единственная возможность достичь какой-либо договоренности с Россией.

Об этом заявил в эфире CNN глава Киевского форума безопасности, премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

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Он подчеркнул, что Путин развязал новый тип войны – войну на истощение.

"Мы проводим контратаки. Вместе с тем нельзя недооценивать нацистского диктатора Путина и его кровавую армию", – говорит экс-премьер.

По словам Арсения Яценюка, он настроен скептически к любому дипломатическому решению с Россией. Ведь у Путина были возможности, включая ту, чтобы не начинать войну, объясняет он. Поэтому единственная возможность для нас достичь какой-то договоренности с Россией – это победить на поле боя.

"Единственная победа – это победа украинского войска и освобождение территорий, оккупированных российской армией", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Только при таком условии, считает Яценюк, российский диктатор может понять, что единственный выход – это отступить, сесть за стол переговоров и достичь соглашения.

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"Соглашение очень четкое: Украина должна восстановить свою территориальную целостность и Россия должна уважать Украину как независимое государство", – подчеркнул глава КБФ.

Напомним, армия РФ оказалась неспособной захватить ключевые города Украины и вынуждена отступать. ВСУ продолжают контратаку севернее Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении российской границы.