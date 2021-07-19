Суржик, украинский или русский? Мендель назвала свой родной язык

Экс-пресс-секретарь узнала о языковом барьере в 12-13 лет, когда переехала из области в Херсон

Юлия Мендель сейчас и в детстве. Коллаж "Сегодня"

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что ее родной язык – украинский, хотя она выросла на юге страны и много времени провела в русскоязычном окружении.

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Об этом Мендель рассказала в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

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Бывшая пресс-секретарь отметила, что когда она родилась, ее мать заканчивала университет, поэтому большинство времени она проводила с бабушкой и тетей в Херсонской области. Ее тетя работала учительницей украинского языка.

"Я с ней училась говорить – и первые мои слова были на украинском. И до 12-13 лет я другого языка даже не слышала. Только украинский или тот смачный, выразительный суржик, на котором говорят в селах Херсонской области", – сказала она.

Однако потом Мендель переехала в Херсон, где большинство людей говорит на русском.

"У меня действительно были проблемы из-за того, что со своим украинским я оказалась в исключительно русскоязычном окружении. Я в 12-13 лет поняла, что у нас в стране есть языковой барьер. Что русскоязычные дети собираются вместе, у них какая-то своя волна – и я не могу к ней присоединиться", – отметила Мендель.

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Вскоре после переезда она выучила русский и когда поступала в лицей, уже свободно на нем разговаривала. Однако "выбрала, конечно же, украинскую филологию".

Напомним, в своей книге Юлия Мендель также обратила внимание на проблему украинского и русского языков, предложив объединить их в один "сочный суржик".

Также ранее она заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык".

Смотрите, как Мендель выступила на телеканале "Украина 24" с дебютной видеоколонкой: