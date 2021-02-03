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Только в купальнике: украинка проплыла милю в ледяной воде (видео)

3 февраля, 12:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Температура воды была ниже пяти градусов тепла

"Ледовую милю" – один из самых экстремальных заплывов в ледяной воде – впервые одолела украинка – жительница Ивано-Франковска Марина Цимашевич. Каждую зиму его проводят в Кракове на озере Закшувек.

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1609 метров надо преодолеть без гидрокостюма, только в купальнике и шапочке для плавания. Украинка проплыла за 44 минуты. Температура воды была ниже пяти градусов тепла.

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Найти в себе силы и не сойти с дистанции Марине помогла поддержка родных.

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"Большую часть дистанции я проплыла хорошо. Последние триста метров это уже было выше моих возможностей, я проплыла еле-еле, на силе воли", - рассказывает Марина Цимашевич.

Видео: Сегодня
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Ранее сообщалось, что тысячи американцев в течение целого месяца погружались в ледяные озера и реки ради благотворительности.

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видео лед моржи заплыв

Источник: Сегодня

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