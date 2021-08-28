Толпа людей напоминала стадо – пограничники в "Борисполе" отказывались пускать украинцев в страну

Пассажиры авиарейса, которые прибыли из Турции, столкнулись с неожиданным требованием пограничников в аэропорту "Борисполь"

Действия пограничников разозлили пассажиров / Фото: Facebook

Пограничники в аэропорту "Борисполь" не пропускали граждан Украины в страну из-за отсутствия сертификатов о вакцинации. Путешественников, которые прилетели из Турции, заставляли или предоставить документ, или отправиться на самоизоляцию. При этом имена тех, кто не стал устанавливать приложение для прохождения самоизоляции "Дій вдома", просто записывали в тетрадь.

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Об этом рассказал один из пассажиров рейса Сергей Закутайло.

"Аэропорт "Борисполь". 12 часов ночи. Прилетели. На стойках паспортного контроля огромная толпа, многие с детьми. Отмечу, что когда вылетали в Турцию делали тесты на английском языке, якобы для того, чтобы пустили в Турцию, однако эти тесты проверяли только наши пограничники, турецкие – только загранпаспорта... По прилёту в Украину снова какие то требования. У некоторых приезжающих были паспорта вакцинации, их пропускали, остальные начали активировать или устанавливать "Дію". Толпа людей напоминала стадо, которое добровольно шло на изоляцию, либо готовы были платить 700 грн за липовую справку-тест", – написал Закутайло.

По его словам, угрозы не пропустить людей в страну противоречат Конституции. Когда сам Закутайло сказал об этом пограничнику, тот предложил альтернативный вариант.

"На мой вопрос, и как же они собираются не пустить граждан Украины в страну, пограничник сразу нашел альтернативу вакцинации. Отправил нас к девушке, которая записывала на самоизоляцию у себя в тетрадке. Кроме нас на записи было еще несколько человек. В своей тетради девушка-пограничник записала серию и номер загранпаспорта, ФИО и какую-то левую информацию "с потолка". На вопрос, где проходить изоляцию, кто и как будет контролировать, когда сниматься с изоляции и т.д., внятных ответов не последовало", – отметил пассажир.

Сертификаты прямо в "Дія"

В Украине уже ввели цифровые сертификаты о вакцинации. Их можно получить прямо в приложении "Дія". Электронный документ предоставляется в двух видах – для внутреннего использования и для поездок за границу. При этом "внешний" сертификат уже признан в странах ЕС.

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Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії":

сначала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;

потом – сделать в меню "Дія.Підпис";

затем в "Послуги" COVID-сертификат добавить через "Дія.Підпис" сертификат.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как украинский COVID-сертификат действует за границей.

Кроме того, украинцам разрешили открывать банковские счета через "Дію".

В целом Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.