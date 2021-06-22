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Топ-священника, служившего в "ЛНР", похоронили в Лавре (фото, видео)

22 июня 2021 19:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Митрополит УПЦ Митрофан умер в Луганске после болезни сердца – гроб с его телом доставили в Киев с оккупированных территорий

В Киево-Печерской лавре прошли панихида и похороны митрополита Луганского и Алчевского Украинской православной церкви Митрофана (Юрчука), который долгое время работал на оккупированных территориях и поддерживал контакты с боевиками.

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Об этом сообщили на сайте УПЦ.

Панихида состоялась в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, ее возглавил предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Глава УПЦ лично вел литургию за почившим митрополитом

Глава УПЦ лично вел литургию за почившим митрополитом / Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

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Позже иерархи совершили Божественную литургию и отпели Митрофана. Погребение тоже состоялось в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Митрофан был постоянным членом Священного Синода УПЦ и председателем Отдела внешних церковных связей. Он скончался 18 июня в возрасте 58 лет после перенесенной болезни сердца, после чего гроб с его телом доставили в Киев с оккупированных территорий.

Тело Митрофана привезли в Киев из оккупированного Луганска

Тело Митрофана привезли в Киев из оккупированного Луганска / Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ

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Кроме того, с 2014 года он работал на оккупированной российскими войсками и боевиками территории Луганской области и, по данным 24 канала, был тесно связан с главарями так называемой "ЛНР". Они уже выразили соболезнования в связи с кончиной владыки.

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Источники журналистов утверждают, что в 2014 году подчиненные Митрофана вербовали боевиков и обеспечивали их всем необходимым, а в церквях УПЦ на неподконтрольной территории хранили завезенное из РФ оружие и жили российские наемники и спецназовцы.

В свою очередь журналист и историк Вахтанг Кипиани утверждает, что Юрчук "освящал тюрьмы "ЛНР" и гуманитарку от РФ", а также "целовался с плотницкими и пасичниками".

Напомним, что в апреле настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил юбилей вопреки карантину и эпидемиологическим ограничениям.

А в прошлом году президент Владимир Зеленский ответил, кто же будет пользоваться Лаврой – поместная Православная церковь Украины или Украинская православная церковь.

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О чем еще говорят 22 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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