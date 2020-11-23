Тотальный локдаун к Новому году. Названы две возможые даты

Закроют почти все, а медицинская система будет держаться на волоске

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Если карантин выходного дня не сработает, то правительство введет план Б – полный локдаун. То есть возвращение к карантину, который был весной.

В таком случае, закроют все кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Власти называют две даты, когда это может произойти.

Вместо 15 тысяч – 30 тысяч заразившихся

Планку для введения локдауна подняли. Месяц назад в Минздраве угрожали закрытием всего и всех при 15 000 больных в сутки.

И вот в минувшую пятницу в Украиневыявили 14580 заразившихся за сутки и ведомство подняла планку.

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Теперь критическая точка – 30 тысяч больных в сутки.

"Если будет угроза полного локдауну медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное – это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это (произойдет локдаун медицинской системы – ред.) Уже порядка более 30 000 в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по погрузке на медицинскую систему", – сказал министр.

Когда мы можем достичь таких показателей? С августа число больных, которых выявляют в сутки, удваивается каждый месяц, отмечает Игорь Бровченко, глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук.

Если сейчас выявляют 10-14 тысяч в сутки, то в конце декабря-начале января будет и 30 тысяч.

Вряд ли такое число больных наша медицинская система сможет выявить. Сейчас в сутки в стране проводят около 40-45 тысяч тестов. То есть, должны быть 66% тестов, чтобы выявить 30 тысяч. Всемирная организация здравоохранения считает, что процент позитивных тестов должен быть не выше 5%. Этот показатель означает, что тестируются все контактные и те, кто потенциально мог заразиться. А когда процент больше пяти, то это означает, что тестируются явно больные.

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Когда могут ввести полный локдаун

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Полный локадун действительно рассматривают, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в субботу, 21 ноября. Это план Б, на случай, если карантин выходного дня не сработает.

"Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. (...) Для городских голов рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. (...) Идут ежедневные консультации по эпидемиологами и инфекционистами. (...) Хочу еще раз подчеркнуть: ни дать о введении более жесткого карантина сейчас нет", – написал премьер-министр на страничке в Facebook.

Самые вероятные сроки тотального карантина – с 25 декабря по 15 января, рассказали "Сегодня" источники в правительстве.

"Обсуждается тотальный карантин по образцу весеннего. Рассматривается вариант с запретом всех массовых мероприятий, работы магазинов, кроме продуктовых и аптек. Скорее всего, транспорт курсировать не будет. Ограничения предположительно будут три недели – с 25 декабря по 15 января. Этот период рассматривается, как самый безболезненный для всех, поскольку – это праздники, когда люди проводят время с семьями и традиционно уменьшается бизнес-активность", – рассказал собеседник из правительства.

Рассматриваются и другие даты. Эти даты озвучил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении рассказал о совещании с премьер-министром.

"Озвучивались цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом — 20-25 декабря", — поделился Марцинкив.

Напомним, аналитики Киевской школы экономики называют три сценария для Украины, при котором от 17 тысяч до 33 тысячи украинцев могут умереть от COVID-19:

" зеленый " – 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Он самый оптимистичный, однако, по мнению экспертов, маловероятнен в нынешних условиях;

" – 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Он самый оптимистичный, однако, по мнению экспертов, маловероятнен в нынешних условиях; " желтый " – 26 тысяч смертей, возможны при условии, что карантин выходного дня сработает;

" – 26 тысяч смертей, возможны при условии, что карантин выходного дня сработает; "черный" – 33 тысячи смертей от COVID – отыгрывается, если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года.

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Напомним, всего 23 ноября в Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом (635 689 – с начала эпидемии). За воскресенье умерли 124 украинца (11 075 – с начала эпидемии), а выздоровели 4143 человека (291 060 – с начала эпидемии).

Тем временем президент Владимир Зеленский отметил, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – сказал Зеленский.

Он также поинтересовался, улучшилась ли ситуация с соблюдением масочного режима, на что глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за неношение масок. В то же время было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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