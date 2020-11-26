Тотальный локдаун на Новый год: Кабмин обещает помочь деньгами, большие города отменяют гуляния

Предприниматели боятся, что не переживут жестки карантин в этот раз

Без массовых гуляний и компаний украинцы могут встретить новый 2021 год.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям. В частности, к возможному карантину на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня. И это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям", – заявил премьер-министр Украины.

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Количество больных и заполненность больниц – основной критерий, который и определит, будет ли тотальный локдаун, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном комментарии новостям "Сегодня". Строгие ограничения могут ввести при 30 тысячах больных в сутки. То есть, почти вдвое больше чем подтвердили накануне:

"Лучший метод борьбы – полное расторжение цепочки передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения"

Режим карантина выходного дня стоит распространить на все праздничные дни – советуют инфекционисты. Это поможет приостановить распространение болезни и не приведет к строгим ограничений, которые были весной. Тогда жизнь практически остановилась. Новогодний локдаун будет эффективным прежде всего, если люди все праздники проведут дома и не будут ходить в гости, отмечают специалисты.

"Близкие люди могут оказаться убийцами, потому что они никоим образом, по своим симптомам не могут быть уверены, что они не распространяют уже сейчас вирус", – говорит инфекционист Вадим Аристов.

Отрабатывать новогодний карантин никто не будет – прогнозируют юристы. Если его введут, как и весной, значительное количество работников на этот период останется без работы.

"Думаю, что большинство работодателей будут предлагать уходить в неоплачиваемый отпуск, в отпуск за свой счет", – говорит юрист Юрий Григоренко.

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Штрафовать нарушителей, закрывать их учреждения но не вводить тотальный локдаун, призывают предприниматели. Опасаются, что могут не пережить еще одного жесткого карантина.

"Декабрь – это как раз время подготовки на праздники, время когда люди пытаются сделать что-то приятное своим домашним, купить что-то вкусное в ресторанах, сходить куда-то там с в кино", – отмечает член правления Украинской совета бизнеса Надежда Бедричук.

Чиновники успокаивают тем, что если тотальный карантин на праздники таки внедрят, запустят программу помощи тем, кто останется временно без работы.

А в это время, чтобы уменьшить толпы людей, на праздники ряд городов отказываются от пышных гуляний на главных площадях. В Виннице городские власти решили не устанавливать главную елку. А в Киеве отменили праздничные концерты.

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