Тотальный локдаун. В Украине осталось только три желтые области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается с каждым днем, регионы усиливают карантин

В Украине осталось только три желтые зоны карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина находится на пика заболеваемости коронавирусом. Большинство регионов в данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина, и там действует много жестких карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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При этом в желтой зоне, по состоянию на 11 ноября, остаются три области, в оранжевой – пять, остальные регионы красные. Самая сложная ситуация с загруженностью кроватей с кислородом в Донецкой области – 83,1% (при норме менее 65%). Уровень госпитализаций почти вдвое превышает норму в Николаевской и Хмельницкой областях. А самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области.

Желтая зона

Закарпатская,

Кировоградская,

Тернопольская область.

Оранжевая зона

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая область.

Красная зона

Киев,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черниговская.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.

За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 155 519 человек;

поправились – 2 572 738 человек;

летальных исходов – 74 857;

проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.

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