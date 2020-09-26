Трагедия Ан-26 под Харьковом: в Украине объявлен траур

После гибели в Харьковской области 18 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ и семерых офицеров в результате крушения самолета Ан-26 26 сентября в Украине объявлено днем общенационального траура.

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Соответствующий указ в этот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее 26 сентября было объявлено днем траура в Харьковской области.

В День траура на всех органах государственной власти, учреждениях, предприятиях, учреждениях и организациях приспускают государственные флаги. Также в этот день отменяются концерт и другие развлекательные мероприятия, а также вносятся изменения в программы телеканалов и радиостанций.

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В последний раз общенациональный день скорби объявлялся 9 января после того, как Вооруженные силы Ирана сбили пассажирский самолет "Международный авиалиний Украины".

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Напомним, что 25 сентября в Харьковском области рухнул самолет Ан-26 ВСУ Украины, на котором выполняли учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Из 27 человек на борту выжить удалось лишь двум курсантам – помощь им оказали очевидцы катастрофы.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг авиакатастрофы под Чугуевом. Более детально о произошедшем читайте: "Они возвращались на аэродром. Все подробности авиакатастрофы на Харьковщине".

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