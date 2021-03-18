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Трагедия с украинцами в Черном море: выжившие моряки вернулись домой

18 марта, 23:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Десять членов экипажа затонувшего сухогруза "Волго Балт 179" уже в Одессе

Украинцы, которых спасли после кораблекрушения сухогруза "Волго Балт 179" в Черном море возле Румынии, вернулись в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Румынии.

18 марта украинские моряки в сопровождении сотрудников посольства прибыли на пункт пересечения границы "Рени", откуда направились в Одессу. Там их встретят представители компании-оператора затонувшего судна.

Дипломаты оценили состояние здоровья всех десяти спасенных украинских моряков как удовлетворительное.

Также отмечается, что румынская сторона обеспечила их всем необходимым и провела соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации безопасной транспортировки моряков на родину.

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Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania

Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania

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"Посольство Украины в Румынии выражает искреннюю благодарность румынским спасателям, в частности капитану Виктору Марина и экипажа судна GSP Falcon за профессиональные действия и спасение украинских моряков", – добавили в дипмиссии.

Напомним, что кораблекрушение сухогруза "Волго Балт 179" произошло 11 марта. На борту направлявшегося из российского Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца судна находились 13 моряков. Двоих обнаружили погибшими, а тело третьего так и не нашли.

В СНБО намекнули, что сухогруз перевозил уголь, который был незаконно добыт и вывезен из оккупированной части Донбасса.

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Румыния Одесса моряки сухогруз Рени кораблекрушение

Источник: Сегодня

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