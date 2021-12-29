Трагедия на Прикарпатье. Мы узнали, в каком состоянии пострадавшие от взрыва в больнице (видео)

В результате взрыва погибли три человека, еще один – в критическом состоянии с 90% ожогов

День траура накануне праздников объявили на Прикарпатье. Там завтра, 30 декабря, будут оплакивать погибших в пожаре. Жертвами огня стали трое. Это – пациенты Косовской районной больницы. Больные с ковидного отделения.

Корреспондент новостей "Сегодня" побывала на месте трагедии.

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Что произошло в больнице

Полдесятого вечера в реанимации Косовской райбольницы вспыхнул пожар. На место сразу выехали спасатели, однако пламя уже охватило все помещение.

К моменту возгорания в реанимации было семеро больных. Кого-то успели эвакуировать еще до приезда пожарных. Еще трех человек – они выносили из огненной ловушки.

"С первого этажа выходил густой черный дым, наблюдалась паника у медперсонала, был открыт огонь. За считанные минуты пламя погасили. И тогда стало понятно – погибли люди", – сообщил и. о. начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

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Место трагедии. Фото: ГСЧС

Что известно о погибших и пострадавших

Четверо человек погибли. Один человек, по предварительной информации, умер от COVID-19, трое от пожара, трое пострадавших отвезены в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Пострадавшие – медики Косовской райбольницы. 46-летняя женщина – самая тяжелая. У нее 90 процентов обожженного тела. Состояние критическое. Второй пострадавшей – 58 лет. У нее 60 процентов ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. Еще один пострадавший – медик. Его жизни, говорят в больнице, угрозы вроде бы нет.

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"К сожалению, санитарка более тяжелая, критическое состояние. Она не подлежит транспортировке. Мы молимся и просим бога. Коллеги пострадавших до сих пор не могут оправиться от шока", – рассказал директор Косовской ЦРБ Дмитрий Микитюк.

Пострадавшую, у которой обожжено 60 процентов тела, доставили в Киев. Ее будут спасать уже столичные медики.

Что стало причиной пожара

Правоохранители ничего не комментировали. Допрашивали свидетелей. В реанимационное отделение журналистов не пускают. Там в данный момент проводят следственные действия. По ту сторону полицейской ленты – сплошное пожарище. Реанимация выгорела дотла.

Через несколько часов следователи обнародуют потрясающую правду. Во всем виновата зажженная у умершего от COVID-19 поминальная свеча.

"Я не могу сказать, что это сделал медицинский персонал. Но есть такая ситуация, что когда умирает человек ему сразу зажигают в больнице свечу. Это ни для кого не секрет, это у нас происходит во всех, я думаю, окрестных больницах", – сообщил начальник штаба по вопросам ЧС Владимир Зузяк.

Директор больницы причастность своих подчиненных к трагедии – не комментирует. Не верят, что медики сами могли зажгли свечу в реанимации, и их коллеги.

Что в данный момент происходит в больнице

В корпусе, где произошел пожар, пока ни одного пациента. Без отопления остались родильное, травматологическое и хирургическое отделение. Холодные батареи и в отделении экстренной медицинской помощи. Пациентов отсюда перевели в соседнее здание.

"Кого отпустили домой, кого перевели в соседний корпус. Одну больную транспортировали в коломыйскую центральную районную больницу, которая готовилась на кесарево сечение. Сгорело все. Убытки колоссальные. После трагедии полиция начала уголовное производство. А спасатели – устроили проверки всех медучреждений Прикарпатье директор больницы.

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