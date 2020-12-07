Трансплантация роговицы – шанс снова видеть

Роговица — это прозрачная часть оболочки глаза. Она может пострадать из-за врожденных, наследственных заболеваний или травм, инфекций и последствий хирургических операций. К сожалению, заболевания роговицы – частое явление.

Детальнее о причинах проблем с роговицей

Заболевания роговицы, которые могут передаваться по наследству, такие как дистрофия роговицы и кератоконус, также могут ухудшать зрение, влияя на рефракцию и прозрачность роговицы.

Проблемы с роговицей, возникающие из-за определенных заболеваний и генетических факторов, могут вызвать потерю зрения. Иногда единственный способ вернуть зрение – трансплантация.

Профессор-офтальмолог клиники Acıbadem Айше Онер делится опытом и рассказывает: "Не стоит забывать и о негативном влиянии травм, инфекционных заболеваний, нарушении целостности роговицы и ее отека. Случается и так, что простые хирургические операции приводят к повреждению роговицы и в дальнейшем требуют дополнительной коррекции в виде трансплантации".

Профессор-офтальмолог клиники Acıbadem Айше Онер

Самое распространенное заболевание роговицы – кератоконус. Роговица становится тоньше и начинает выпирать. Кератоконус приводит к астигматизму и миопии, вследствие чего ухудшается зрение. Профессор Онер обращает внимание, что возникновению этого заболевания способствуют частое трение или давление на глаза и использование неподходящих контактных линз. К сожалению, на поздних стадиях единственное лечение этого недуга – трансплантация роговицы.

Симптомы, на которые следует обратить внимание: отек, зуд, сильная боль и ухудшение зрения. При первых признаках необходимо обратиться за медицинской консультацией.

Методы лечения

Поражение роговицы приводит к нарушению зрения. Профессор утверждает: "Когда человек сталкивается с данной проблемой, следует в срочном порядке обратиться к врачу. Сначала проводят обследование глаза: скрининг и диагностику роговицы путем проведения тестов. На сегодняшний день их множество: пахиметрия (измерение толщины роговицы), корнеотопография (топография роговицы) и кератометрия (измерение степени кривизны роговицы). По результатам тестов становится понятна проблема и появляется возможность назначить лечение либо, в самых сложных случаях, – трансплантацию от умершего донора".

Профессор Онер говорит, что при трансплантации к каждому пациенту применяется персональный подход. Оценивается общее состояние роговицы, чтобы определить вид работ. По результатам принимается решение: нужно проводить трансплантацию всей роговицы либо какого-то слоя. В большинстве случаев применяется второй метод.

Индивидуальный подход и современные препараты обеспечивают высокую вероятность успеха и низкий уровень возможного отторжения тканей.

Особенности использования фемтосекундного лазера

Не стоит бояться трансплантации роговицы, поскольку современные технологии радуют успешными результатами. Такие операции проводят с помощью новейшего фемтосекундного лазера. Он позволяет отказаться от прежних режущих инструментов, называемых "трепанами". Профессор Айше Онер обращает внимание на безопасность разрезов и более быстрое заживление при использовании данного метода. Это приводит к гораздо меньшему астигматизму и улучшению качества зрения.

Трансплантация ткани, а не органа

Профессор Онер говорит: "Так как роговица не содержит кровеносных сосудов, трансплантация роговицы – это процедура, при которой вероятность отторжения тканей организмом минимальна. Также еще больше уменьшить риски отторжения тканей можно благодаря использованию новых технологий и лекарств".

В Турции действует упрощенная процедура трансплантации, так как по закону трансплантация роговицы — это трансплантация ткани, а не органа. Профессор Онер говорит: "Количество трансплантаций роговицы намного превышает количество других видов трансплантации. В Турции есть много глазных банков Министерства здравоохранения, особенно в Анкаре и Стамбуле. По текущим данным министерства, трансплантация роговицы может быть проведена примерно в 500 центрах страны. Например, в прошлом году было проведено 2472 трансплантации роговицы".

Клиника рада сообщить вам, что в Acıbadem готовы к приему пациентов, соблюдая беспрецедентные меры безопасности и специальный режим работы. Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительства Acıbadem в Украине:

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