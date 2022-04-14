Трассу Киев – Чоп частично перекрыли: почему и на какой срок

Ограничения вступили в силу 14 апреля в 9:30

Трасса Киев - Чоп перекрыта на несколько дней. Фото: коллаж "Сегодня"

Трассу М-06 Киев – Чоп на участке с 49 по 52 километр перекрыли. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра. Такие меры приняли с целью безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

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Ограничения вступили в силу 14 апреля в 9:30 и продлятся не менее трех дней.

"Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные безопасные пути", — подчеркнули в ведомстве.

Укравтодор запретил Путину перемещаться по дорогам Украины

Государственная компания "Укравтодор", которая ранее призвала демонтировать дорожные указатели по всей стране, чтобы российские оккупанты не знали, куда им ехать, приступила к изготовлению спецзнаков для международного преступника Владимира Путина. Пока еще хозяина Кремля предупреждают, что ему лично, а также его армии запрещено ездить по нашим дорогам. Об этом сообщается на странице компании в Фейсбук.

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"Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения. Перед вами новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть". Сегодня действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах", – сообщает Укравтодор.