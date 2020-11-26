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Тратить ли деньги на страхование авто в период пандемии?

26 ноября, 12:36

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На украинском рынке появился новый продукт КАСКО – от компании UNIVERSALNA канадского холдинга Fairfax

На календаре конец 2020 года. Года, который перевернул все: закрыл людей в квартирах, перевел все в онлайн и нанес тяжелый удар по мировой экономике. Наблюдается общая рецессия.

Некоторые бизнесы вынужденно остановили свою работу на время карантина и уже не восстановят ее. Люди теряют работу и, как следствие, покупательскую способность. Теряют даже веру в то, что способны справиться с проблемами самостоятельно. Прогнозировать собственные доходы становится все сложнее, а разбитая в аварии машина превращается, по факту, в лом, средства на ремонт которого найдутся нескоро. Если вообще найдутся.

Таким образом, банальное ДТП может стать угрозой для личного или семейного благополучия. Только представьте себе возможные перемены в образе жизни, когда внезапно исчезает уже такая привычная мобильность.

Как теперь возить детей в школу? Как теперь закупать продукты в маркетах? Как теперь ездить по делам? Чтобы быть защищенным от такой неприятности, нужно заплатить немалую сумму денег за страхование КАСКО. И даже если это не единовременно, а ежеквартально – все равно довольно дорого. Ведь выложить за полис 20-30 тысяч гривен – сейчас для украинской семьи это лишь немного меньшая проблема, чем выложить 50-70 тысяч за ремонт автомобиля. Стоит ли тратить деньги на страхование КАСКО именно в такой период? Неужели это тупик и нет выхода?

К счастью есть!

UNIVERSALNA by Kasko2GO – новый продукт КАСКО, который появился на рынке.

UNIVERSALNA – компания канадского холдинга Fairfax – с традиционным для нее высоким уровнем качества внедрила на украинском рынке продукт UNIVERSALNA by Kasko2GO. Это мобильное приложение, которое позволяет быстро оформить полис КАСКО, платить за него ежемесячно, да еще и получить скидку до 50%.

UNIVERSALNA by Kasko2GO – продукт абсолютно уникальный и уже работает в Украине.

Во-первых, он недорогой и разумно просчитан. Он простой и честный, в нем нет скрытых платежей и комиссий. Кроме того, это, пожалуй, единственный продукт на рынке, который предполагает помесячную разбивку платежа. Это делает расходы на страхование меньше, чем расходы на топливо.

Во-вторых, он разумно, с помощью вашего смартфона, оценивает стиль управления, а потому может дополнительно снизить стоимость полиса до 50%. Причем для оценки стиля управления и размера скидки необязательно покупать продукт – в UNIVERSALNA by Kasko2GO предусмотрен бесплатный тест-драйв.

В-третьих, он дает возможность платить за него только тогда, когда он нужен. Например, если вы не планируете ездить зимой и оставляете свой автомобиль на парковке, то можно на 3 месяца страховать авто только опцией "повреждения на стоянке" и не тратить лишних денег. Потом, когда начинаете ездить, – снова "включить полное страхование". И все это без дополнительных визитов в офисы страховой компании.

И, в-четвертых, UNIVERSALNA by Kasko2GO не требует установки в машину дополнительных устройств, что, в случае если машина на гарантии, может стать проблемой, учитывая отношение к такому вмешательству импортера и производителя авто. Все, что нужно для UNIVERSALNA by Kasko2GO – это поставить приложение на смартфон и придерживаться его инструкций.

Кроме того, в приложении UNIVERSALNA by Kasko2GO каждый пользователь имеет возможность зарегистрироваться в программе лояльности Fishka и накапливать за страхование баллы, которые потом можно использовать для получения дополнительных скидок и ценных наград или обменять эти баллы на топливо.

Правильное решение – перевести свои риски на страховую компанию в период пандемии. И это стоит сделать.

Kasko2GO – настоящий Insurtech продукт, основанный на швейцарских технологиях. Он защищает благосостояние людей, одновременно уберегая их от лишних расходов. Продукт, который справедливо оценивает каждого водителя по стилю вождения и одновременно доступен для весьма широкого круга автовладельцев. Продукт, который разрушает традиционные стереотипы о страховании. КАСКО из будущего, которое теперь доступно для всех и каждого.

Установить мобильное приложение UNIVERSALNA by kasko2go:

iOS

Android

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страхование авто приложение КАСКО полис UNIVERSALNA by Kasko2GO
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