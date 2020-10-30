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Требовал 200 тысяч долларов: спецназ ГБР взял с поличным топ-чиновника Фискальной службы

30 октября, 22:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий деньги за возврат изъятых при обыске документов

Следователи и спецназ Государственного бюро расследований задержали с поличным руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в 100 тысяч долларов.

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Об этом сообщает пресс служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов за возвращение изъятых при обыске документов и закрытия уголовного производства.

Фото: ГБР

Противоправная деятельность чиновника разоблачена, задокументирована и пресечена в рамках уголовного производства, внесенного в ЕДР по ч. 3 ст.368 УК.

Поэтому 30 октября в порядке ст.208 УПК Украины задержан с поличным во время получения первой части неправомерной выгоды и.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Роман Неговелов.

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Фото: ГБР
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Спецоперация по разоблачению и пресечению противоправной деятельности осуществлялась под процессуальным руководством Офиса генпрокурора по оперативному сопровождению Главного оперативного управления ГБР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Фото: ГБР

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения, сообщает Офис генпрокурора и напоминает, что, согласно ст. 62 Конституции, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Ровенской области злоумышленники предлагали работнику полиции миллион долларов за восстановление в рядах правоохранителей, а также за должность начальника областного ГУНП.

Также напомним, в Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч замначальника полиции.

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взятка коррупция ГФС ГБР

Источник: Сегодня

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