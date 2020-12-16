"Тренировка" на стариках: Минздрав отработает систему приглашения на вакцинацию

На базе одного из центров первичной медико-санитарной помощи запустят "пилот"

Министерство здравоохранения намерено с 21 декабря опробовать программный продукт по отработке механизма приглашения граждан на вакцинацию от COVID-19.

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс-Украина ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"На следующей неделе мы будем "пилотировать" на примере одного из центров первичной медико-санитарной помощи возможность приглашения людей старшего возраста для проведения вакцинации от COVID-19. Даже при отсутствии вакцины это позволит нам увидеть, где могут возникнуть сбои, и как оперативно это исправлять", – сказал он.

Он также подчеркнул, что кампания по вакцинации от COVID-19 потребует оперативных решений, поэтому нецелесообразно утверждать ее на уровне постановления парламента или правительства.

"Вопрос о целесообразности утверждения нацплана именно распоряжением Кабмина сомнительно. Мы считаем, что в план нужно будет вносить изменения как минимум раз или два в неделю, поэтому я бы вынес правку, чтобы план утверждался на уровне приказа Минздрава", – сказал он.

Реклама

Напомним, директор Института сердца Борис Тодуров заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в январе. Первыми прививку получат врачи.

А вот министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает, чтоукраинцев начнут вакцинировать от коронавируса уже в феврале.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама