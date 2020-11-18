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Треть несчастных случаев на производстве в Украине связаны с COVID-19

18 ноября, 03:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Больше всего несчастных случаев было в августе и сентябре

Фонд социального страхования в течение 9 месяцев 2020 года зарегистрировал 3851 пострадавшего в результате несчастных случаев, произошедших во время выполнения должностных обязанностей, из них 1167 (30,3%) – медицинские и другие работники, у которых было диагностировано острое профессиональное заболевание COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

"Смертельно были травмированы 253 человека, кроме того, вследствие инфицирования SARS-CoV-2 умерли 26 работников", – передают в Фонде.

Больше всего несчастных случаев Фонд соцстрахования зарегистрировал в августе и сентябре, и в связи с распространением эпидемии это число растет.

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Что касается регионов, то наибольшее количество страховых несчастных случаев в Днепропетровской области – 531 пострадавший на производстве, на втором месте Киев – 406 пострадавших.

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Напомним, в Украине в октябре увеличилось количество выданных больничных листов – до 396 тыс. на общую сумму 1,2 млрд гривен. То есть за месяц количество больничных листов выросло на 48,9%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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производство коронавирус ФССУ COVID-19
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