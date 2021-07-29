Третьей дозе вакцины быть? Ляшко рассказал, при каких условиях

Украина может провести третью волну вакцинации Pfizer / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина готова закупить и провести вакцинацию бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Об этом заявил главы Минздрава Виктор Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

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По словам министра, сейчас оснований для проведения такой прививки нет. Однако если будут соответствующие рекомендации ВОЗ, Киев готов сделать дополнительные закупки Pfizer.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer – ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку", – сказал Ляшко.

Также Украина готовится провести повторный полный курс вакцинации населения, если это будет рекомендовано ВОЗ. По словам министра, такой курс может быть актуален через год-два. Ляшко уверен, что Украина к этому готова.

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Напомним, что сейчас в Украине продолжается 5-й этап вакцинации. Получить препарат против COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Также в Украине рассматривается вариант ввода запрета на посещение общественных мест и мероприятий без паспорта вакцинации от коронавируса.

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