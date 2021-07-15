Третья доза. Будут ли украинцев повторно вакцинировать от коронавируса

Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
В Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.
Об этом глава Минздрава рассказал в интервью "РБК-Украина".
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По его словам, власти рассматривают этот вопрос. Однако сейчас приоритет – чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс.
"Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены к вакцинации, 100% придут и сделают прививки", - сказал он.
Ляшко добавил: если исследования покажут, что третья доза действительно нужна, в Украине будут ее вводить.
"Сейчас возможно несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем отслеживать. Поэтому не делаем заявлений заранее", – добавил министр.
Напомним, Ляшко рассказывал, будут ли в Украине вводить обязательную вакцинацию.
Также он ответил на вопрос, успеют ли в Украине сделать 10 млн прививок до конца лета.
В стране зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса:
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