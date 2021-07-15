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Третья доза. Будут ли украинцев повторно вакцинировать от коронавируса

15 июля 2021 12:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Коронавирус начал мутировать, и в мире заговорили о третьей дозе вакцины – что об этом думает глава Минздрава

Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

В Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.

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Об этом глава Минздрава рассказал в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, власти рассматривают этот вопрос. Однако сейчас приоритет – чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс.

"Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены к вакцинации, 100% придут и сделают прививки", - сказал он.

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Ляшко добавил: если исследования покажут, что третья доза действительно нужна, в Украине будут ее вводить.

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"Сейчас возможно несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем отслеживать. Поэтому не делаем заявлений заранее", – добавил министр.

Напомним, Ляшко рассказывал, будут ли в Украине вводить обязательную вакцинацию.

Также он ответил на вопрос, успеют ли в Украине сделать 10 млн прививок до конца лета.

В стране зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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