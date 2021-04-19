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Третья волна коронавируса идет на спад, но появился новый штамм – Степанов

19 апреля, 19:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украина прошла пик третьей волны заболевания, но после Пасхи ожидают рост количества новых случаев COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине.

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Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24"

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и дальше будем идти на снижение количества больных. Но это ни в коем случае не означает, что нам нужно расслабляться", – сказал Степанов.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы украинцы придерживались всех эпидемиологических правил, тем более в условиях мутаций.

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"У нас есть уже и английский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге", – сказал министр.

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Он прогнозирует, что в ближайшие недели будет наблюдаться снижение количества больных. Но не исключает, что небольшой рост будет на 3-4 неделю после Пасхи.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока Минздрав не планирует вводить специальный режим на Пасхальные праздники.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус пик Максим Степанов COVID-19
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