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Третья волна пандемии: в Украине выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

24 марта, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Украина снова побила "рекорд" по числу смертей за сутки

В Украине за последние сутки выявили 14 174 новых случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, в стране снова зафиксировали максимальное число смертей за сутки с начала пандемии.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 579 906 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 342 украинца (всего – 30 773). Вылечить удалось 1 276 272 инфицированных (7386 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

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Также напомним, в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев. Пока в Украине низкие темпы вакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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