Тревожная ситуация. В Украине растет заболеваемость COVID-19 – более 6500 новых случаев за сутки

В Украине за последние сутки выявили 6552 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 3545 случаев больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 401 956 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 143 жителя Украины (всего – 55 863). Вылечить удалось 2 248 071 инфицированного (2927– за последние сутки).
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Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:
"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.
Ранее мы сообщали, два города Украины на пороге коллапса в COVID-больницах – места для пациентов на исходе.
Также напомним, в Украине обновили зоны карантина – оранжевых стало больше.