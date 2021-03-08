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Тревожный рост количества больных ковидом: почему страдает запад Украины

8 марта, 21:19

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Три западные области оказались в красной зоне

Почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях, новости "Сегодня" поинтересовались у медика.

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По мнению врача-инфекциониста Марты Васильев, этому способствует, в первую очередь, небрежность людей.

"Мое мнение по поводу увеличения новых случаев коронавируса, особенно среди западных областей Украины, что к сожалению, наши люди, наверное, перестали соблюдать правила карантина, сохранять дистанцию, нарушают режим самоизоляции", – говорит доктор.

Также медик уверена, что деятельность зимних курортов и полные разрешения на функционирование всех развлекательных заведений усугубили неблагоприятный фон.

"И, по моему мнению, абсолютно без ограничений функционирование как и развлекательных заведений, так и курортов, наверное, помогло увеличению тех показателей, так как, если посмотреть на пример европейских стран, там до сих пор действуют жесткие ограничения, хотя случаев там меньше, по сравнению с нашим государством, и курорты, в том числе горнолыжные, там не работали, не функционировали целый сезон", – отмечает Марта Васильев.

Напомним, в Киеве и восьми областях Украины превышен показатель госпитализации больных ковидом. В "красной зоне" уже 4 области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье Ивано-Франковская область коронавирус COVID-19
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