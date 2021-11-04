Три года назад убили Катю Гандзюк. Заказчики до сих пор не известны, исполнители выходят на свободу

Сегодня – три года со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Она умерла 4 ноября после жестокого нападения – в июле 2018 года ее облили серной кислотой.
Накануне третьей годовщины стало известно, что один из исполнителей вышел на свободу. Как сообщило сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?", речь идет о Викторе Горбунове, который покупал кислоту.
"Суд назначил ему наименьшее наказание – три года тюрьмы, а совсем недавно он вышел условно-досрочно".
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Как известно, сейчас под стражей находятся экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Алексей Левин. Их считают возможными заказчиками нападения.
Дело в суде практически не продвинулось
Как рассказала нам адвокат потерпевшей стороны, Ольга Веретильник, суд по делу Гандзюк еще продолжается, и, соответственно, имена заказчиков официально ним не названы.
"За последний месяц в суде было просмотрено видео обысков у фигурантов дела. Что касается остального – в этом, к сожалению, практически не продвинулись. Последние три заседания были отменены из-за защитников Мангера и Левина, которые не приходили. Они ссылались на занятость в других заседаниях", – рассказала нам Ольга Веретильник.
По ее словам, несмотря на это, в целом судебный процесс уже "на экваторе".
"Мы исследовали документы. Остается просмотреть часть видео, это записи следственных экспериментов (воспроизведение событий в рамках следствия. – Ред.) и заслушать свидетелей", – уточнила она.
Мотивы убийства
Отвечая на вопрос о том, каков был мотив нападения на Гандзюк, известна ли причина, адвокат ответила так:
"Ответ на этот вопрос очень развернут. На одном из недавних заседаний мы исследовали видео, фильм, который в том числе мог быть мотивом нападения. Мотив мог быть комплексным. Свою вину ни Мангер, ни Левин не признали".
Вечер памяти Гандзюк
Как мы выяснили, сегодня вечером сразу в пяти крупных городах страны пройдет вечер памяти Кати Гандзюк. В Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Луцке активисты соберутся, чтобы напомнить о том, что ни одному из заказчиков до сих пор не вынесены приговоры.
Соберутся, чтобы потребовать справедливого рассмотрения дела. Например, в Киеве эту акцию планируют провести в 19:00 на Почтовой площади возле мурала, посвященного Гандзюк.
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