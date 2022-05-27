Три недели в горящем городе: жительница Мариуполя рассказала шокирующую историю

Психолог Фонда Рината Ахметова Елена Пономарева живет в Ужгороде. Специалист помогает переселенцам с горячих точек страны преодолеть травму войны и адаптироваться к новой жизни. Елена не понаслышке знает о жизни под обстрелами — она смогла вырваться из горящего Мариуполя.
Женщина провела три ужасные недели в родном городе. Она вспоминает, как люди мерзли в бомбоубежище, где стены покрывались инеем. Делились едой — а потом ее стало не хватать и через три дня в городе удалось найти только пакетик куркумы... Проснуться утром тогда уже было счастьем.
"Каждое утро я думала: мне повезло, у меня есть это утро!" , – рассказывает женщина о тех страшных днях.
Елена решилась выехать из города на собственном автомобиле с мамой и еще несколькими женщинами, несмотря на то, что зеленых коридоров не было. После отъезда в одно из мест, куда она ходила за водой, прилетел снаряд. Люди, которые обнимали их с мамой перед дорогой и хотели счастливо доехать, погибли.
Группа женщин в маленьком красном автомобиле долго ехала по полям: без связи, навигатора, колонны. Сначала в Бердянск, потом через 17 российских блокпостов в Запорожье. И только после этого отправились в Ужгород, где Елена помогает людям в точке психологической поддержки от Фонда Рината Ахметова.
Елена верит в Украину и нашу победу
"Это наша земля. И люди, стоящие на ней, знают — за что", – уверена она.
Свою историю психолог доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова: смотрите и слушайте по ссылке.
Напомним, что "Голоса Мирных" — это уникальный онлайн-музей, крупнейший в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 15 тысяч историй из первых уст.
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