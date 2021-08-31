Три украинца пострадали при сходе лавины на горе Казбек: отправку вертолета к пострадавшим отменили

О происшествии сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин

В северной Осетии сошла лавина. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек, трое пострадали. В Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Так, группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.

На севере Афганистана сошла лавина

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Лавины сходят в горах довольно часто. Этой весной лавина сошла на севере Афганистана. Погибли по меньшей мере 14 человек. Еще трое – травмировались.

Снежный поток обрушился на горную дорогу районного значения. Все погибшие и пострадавшие – местные жители – сообщили власти провинции, где произошла трагедия.

Отметим, сход лавины происходит в тот момент, когда сила давления массы снега начинает превышать силу трения. Наиболее благоприятны для лавинообразования склоны крутизной 25-45°, однако известны сходы лавин со склонов крутизной 15-18°. При этом иногда происходит сход лавин с весьма пологих склонов — 10-15°.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах на горе Плай сошла лавина. Линия отрыва лавины с горы зафиксирована на высоте 1270 м.

Также напомним, снежная лавина на трассе "Киев – Чоп" оказалась фейком. Как пояснили в Управлении ГСЧС Закарпатья, видео схождения было снято в Швейцарии.